VIDEO | Ballottaggi stravinti dal centrosinistra. Letta: “Un trionfo”. Meloni: “Centrodestra sconfitto”

Ballottaggi stravinti dal centrosinistra. Dopo le vittorie al primo turno a Bologna, Milano e Napoli, conquista Roma e Torino, si conferma a Varese, Latina e Caserta, e strappa al centrodestra anche i comuni capoluogo di Cosenza, Savona, Isernia.

Il nuovo sindaco della capitale con oltre il 60% dei voti è Roberto Gualtieri, ex ministro dell’Economia, deputato Pd, che sconfigge Enrico Michetti, candidato del centrodestra, anche senza apparentamenti ufficiali con Carlo Calenda, leader di Azione, e con la sindaca uscente Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle (il leader pentastellato Giuseppe Conte ha dichiarato a titolo personale la sua preferenza per Gualtieri).

A Torino con il 59,2% trionfa Stefano Lo Russo contro Paolo Damilano, candidato di Forza Italia, Fdi e Lega.

“Ho sempre imparato in tutta la mia vita che la cosa più importante è ascoltare gli elettori. Oggi abbiamo ascoltato gli elettori che sono più avanti di noi, gli elettorati di centrosinistra si sono saldati in una coalizione larga che ho testardamente voluto costruire”, ha commentato il segretario del Pd Enrico Letta, che ha parlato di un grande “trionfo” del centrosinistra alle elezioni.

“Diamo il benvenuto al nuovo sindaco di Roma”. Cosi’ Enrico Letta ha salutato al Nazareno Roberto Gualtieri, neoeletto sindaco della Capitale. I due si sono abbracciati nella sala conferenze a del Nazareno, sede nazionale del Pd.

Giorgia Meloni non usa giri di parole per dire che “il centrodestra esce sconfitto alle amministrative: non riusciamo a strappare al centrosinistra le grandi città”, afferma nel corso di una conferenza stampa per commentare i risultati delle elezioni amministrative. “Ma – mette in chiaro – da sconfitta a debacle, e’ eccessivo. Debacle e’ del M5s, il Pd sta festeggiando sulle spoglie degli alleati grillini”.

“Ho parlato con Berlusconi e ora sentiro’ anche Salvini, credo che ci si debba vedere gia’ questa settimana e lavorare insieme per un progetto chiaro”. “Rimane un tema di fondo che ci penalizza, i tre partiti hanno oggi tre posizioni differenti. E’ evidente che se un pezzo di centrodestra governa con M5S e Pd questo determina un disorientamento nell’elettorato. Questo e’ un tema che il centrodestra deve affrontare, dobbiamo lavorare immediatamente per dare un orizzonte”.

Nel centrodestra adesso si apre il dibattito su cosa non abbia funzionato, e Matteo Salvini un’idea ce l’ha: “I cittadini hanno sempre ragione e noi abbiamo sbagliato i tempi, abbiamo deciso i candidati troppo tardi”.

Comunque, spiega il leader del Carrocci, “lo zerovirgola in piu’ o in meno in questo momento non mi preoccupa, il nostro obiettivo e’ vincere le elezioni politiche tra un anno e per questo ci stiamo organizzando in tutta Italia”.

Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, su Twitter cinguetta: “A gennaio dicevano: se cade Conte, Salvini e Meloni vinceranno tutte le elezioni. Mi pare che Conte sia caduto. E che almeno a questo giro i riformisti abbiano vinto, i populisti abbiano perso. Bene così”.

Tra le altre città, cambia la giunta comunale anche a Cosenza: nella sfida tra i due Caruso, bocciato Francesco, il candidato del centrodestra che è stato vice del sindaco uscente Mario Occhiuto, fratello di Roberto eletto governatore della Calabria due settimane fa. Col 57,59% di consensi, il nuovo sindaco è quindi Franz Caruso, socialista, sostenuto anche dal Pd, appoggiato anche da Bianca Rende, candidata del M5S al primo turno.