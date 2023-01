Via l’Imu agli italiani nel mondo: l’impegno del governo

Di Giuseppe (Fdi): “Il Governo si è impegnato a valutare nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di apporre le opportune modifiche normative per estendere l'esenzione del pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) sulla prima casa anche ai cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE”

“Nell’ordine del giorno della Camera dei Deputati, oggi 12 gennaio, è stata inserita e votata favorevolmente una mia proposta grazie alla quale il Governo si è impegnato a valutare nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di apporre le opportune modifiche normative per estendere l’esenzione del pagamento dell’imposta municipale unica (IMU) sulla prima casa anche ai cittadini italiani regolarmente iscritti all’AIRE. Il Governo Meloni conferma la sua attenzione verso i cittadini italiani all’estero. Dopo la proposta di legge per il riacquisto della cittadinanza e il potenziamento della rete consolare con nuove assunzioni, un altro passo avanti per aiutare la nostra comunità”. Lo dichiara sui social Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d’Italia eletto nella ripartizione estera Nord e Centro America e residente a Miami.