TURISMO | Repubblica Dominicana tra le mete preferite dagli italiani nel 2023

Anno nuovo, vacanza nuova. Il 2023 sarà ricco di ponti strategici e quindi quale modo migliore per dare il benvenuto ai prossimi dodici mesi se non iniziare a sognare e a organizzare il prossimo viaggio? E gli italiani non stanno perdendo tempo. Stando all’analisi diffusa da Volagratis.com i viaggiatori sono già in fermento e intenti a scegliere la prima vacanza del 2023. E’ quanto si legge sul sito web di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi.

Le mete preferite? Nella top 5 si piazzano la Repubblica Dominicana e Mauritius: luoghi ideali da esplorare proprio in questo periodo dell’anno grazie al clima mite e alla possibilità di rilassarsi al sole.

Ma perché prenotare a gennaio? Anche se può essere difficile riuscire a programmare le proprie vacanze con largo anticipo, prenotare all’inizio dell’anno è senza dubbio è il modo più sicuro per ottenere le tariffe migliori, soprattutto per i periodi di punta. E per chi è alla ricerca di idee, Volagratis.com consiglia 6 destinazioni per il 2023 da prenotare durante i saldi: dalle Maldive, per chi non vuole rinunciare alle alte temperature neanche in inverno, fino a Creta, per un’immersione tra storia e mare, passando per la Repubblica Dominicana, la Sicilia, Parigi e Amsterdam.