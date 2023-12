Venerdì 8 dicembre, a Caracas, presso la Chiesa di Nostra Sephora di Pompei, si è tenuta l’inaugurazione dell’iniziativa “Un Sorriso per Natale”, giunta alla sua seconda edizione.

L’iniziativa di solidarietà italiana a favore dei connazionali più bisognosi nasce sotto l’organizzazione del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), nella persona del consigliere Antonio Iachini (anche coordinatore MAIE per il Venezuela, i Paesi andini e il Cile), con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia e del Consolato Generale d’Italia in Venezuela.

Durante l’incontro sono stati distribuiti pacchi di pasta e panettoni agli italiani e agli italo-venezuelani più in difficoltà. Un gesto che, sottolinea Iachini su social, “vuole essere un faro di speranza in questi tempi difficili per la comunità italo-venezuelana”.