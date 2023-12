Giovanni Umberto De Vito, neoambasciatore italiano in Venezuela, ha partecipato alla giornata inaugurale di “Un Sorriso per Natale”, evento che segna la sua prima iniziativa pubblica dopo l’insediamento della scorsa settimana.

Questa iniziativa, promossa nel 2022 dal Consiglio Generale degli Italiani all’Estero di Caracas (CGIE), mira a fornire aiuto ai connazionali in difficoltà nel paese sudamericano, distribuendo prodotti tipici italiani a circa 1700 persone residenti nelle periferie della capitale.

La cerimonia di avvio del programma, alla quale ha partecipato De Vito, si è tenuta presso la scuola Nuestra Señora de Pompeya e continuerà anche nella prossima settimana.

Presenti, tra gli altri, il Console Generale d’Italia a Caracas, Nicola Occhipinti, e il Consigliere GGIE per il Venezuela, Antonio Iachini.

#Destacadas #PulsoNacional #10Dic El Consejero General de los Italianos, Antonio Iachini, informó que gracias a la empresa privada podrán entregar ayudas a 1.750 Italo-venezolanos residenciados en Venezuela. Agregó que 70% de esta comunidad vive en la Gran Caracas.

Vía:… pic.twitter.com/1jJRhRb90v — 🟣Qué Pasa en Venezuela (@QPEV_) December 10, 2023

Con una carriera diplomatica iniziata nel 1985, l’Ambasciatore De Vito vanta un lungo e illustre percorso che lo ha portato attraverso sedi quali Tel Aviv, Bordeaux, Tolosa, La Valletta e Dakar, dove ha ricoperto il ruolo di Ambasciatore accreditato anche in Mali (fino ad agosto 2021), Gambia, Guinea Bissau e Capo Verde prima del suo arrivo a Caracas.

La sua missione sarà tutt’altro che agevole. L’Italia, insieme ad altri paesi dell’UE, non riconosce la legittimità delle elezioni che nel 2018 hanno portato al governo Nicolás Maduro. L’incarico dell’Ambasciatore a Caracas è in realtà quello di Incaricato d’Affari. Nel 2024 sono attese nuove elezioni presidenziali, alle quali l’UE non sarà ammessa come istituzione osservatrice.