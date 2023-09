Lo scorso 18 settembre, a Caracas, alla presenza del Console Generale d’Italia Andrea Occhipinti, l’Intercomites Venezuela (con i Comitati di Caracas, Puerto Ordaz e Maracaibo) e il CGIE – rappresentato dal Consigliere Antonio Iachini – hanno ribadito il loro impegno nel rafforzare il legame e l’identità con l’Italia, nonché nel garantire la tutela e i diritti di tutti gli italiani.

Carlos Villino, coordinatore dell’Inter-Comites, ha affermato che le elezioni del 2021 hanno permesso di rilanciare gli obiettivi che hanno motivato la creazione di queste organizzazioni. Antonio Iachini – consigliere CGIE e coordinatore MAIE Venezuela e Paesi andini – ha sottolineato che il loro ruolo è quello di fare da intermediari con le autorità, difendendo i diritti e gli interessi dei connazionali e collaborando con il governo italiano per creare leggi che beneficiano i concittadini.

Entrambi hanno infine evidenziato che, tra le priorità degli organismi che rappresentano, ci sono la tutela, il sostegno e l’assistenza ai connazionali che si trovano in situazioni vulnerabili.

Iachini ha spiegato che il ruolo che ricopre, quello appunto di membro del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, gli è molto utile per portare sui tavoli romani i temi di maggiore interesse per la collettività italiana in Venezuela: “Ho assunto questa responsabilità per lavorare nell’interesse dei miei connazionali, specialmente per quelli più deboli e bisognosi”, dichiara il consigliere CGIE.

In conclusione, Villino e Iachini assicurano: “Sappiamo bene quali sono le reali necessità dei nostri fratelli italiani, che devono essere ascoltati e sostenuti nelle loro richieste. Siamo convinti che, lavorando bene, potremo creare una vasta rete di solidarietà, per dimostrare ancora una volta che uniti siamo capaci di rafforzare ulteriormente il nostro impegno nei confronti della collettività italiana in Venezuela”.