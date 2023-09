Divertimento e relax rappresentano i punti salienti delle vacanza, le coordinate giuste da seguire per vivere un’esperienza unica, quindi non limitarsi semplicemente a visitare un luogo, ma viverlo a pieno, in una parola: viaggiare.

La Spagna è una meta che sta ottenendo sempre più successo nelle statistiche delle scelte italiane per le vacanze, perché offre un mix di soluzioni adatte per tutti i gusti. Sono tantissimi i luoghi da visitare, ma le città che uniscono mare, ottimo cibo e casinò, rappresentano sicuramente tutto ciò che si può desiderare da una vacanza completa, che potrebbe trasformarsi in un viaggio totale.

Scopriamo insieme questi 3 luoghi unici, Ibiza, Barcellona e Valencia, che custodiscono tantissimi monumenti antichi e perle archeologiche preziose.

Valencia: mare, paella, musei e casinò

Ecco racchiuse in poche parole tutte le possibilità che la città di Valencia offre ai suoi visitatori. Dal Mercato Centrale dove assaporare i cibi tipici della città, fra cui la paella a base di carne, pesce, mista o vegetariana, fino alla costa con le sue spiagge lunghissime, il divertimento non finisce mai e sia sul lungomare che in centro, c’è sempre la movida più sfrenata.

Sono presenti tantissimi musei e interi quartieri dedicati alla cultura, come la Città della Scienza. Nel Duomo di Valencia è custodito il Sacro Graal, mentre il Casinò Cirsa è situato nella zona nord della città. Fra le spiagge da visitare c’è Malvarrosa, La Patacona, Alboraia, Palya del Saler, La Devesa e tantissime altre zone balneari.

Barcellona e il Gran Casinò Costa Brava a Lloret de Mar

Visitare Barcellona significa immergersi in una delle città simbolo della Spagna, dove oltre a visitare i monumenti iconici dell’architettura contemporanea, il divertimento e l’ottimo cibo sono le caratteristiche principali di questa città.

Il casinò di Lloret de Mar consente di unire il divertimento al relax delle spiagge più belle del nord – est della Spagna, la vera novità è che per entrare nelle sale da gioco non è richiesto nessun abito elegante in favore di un dress code casual.

Ibiza: la piccola perla delle Baleari

La citta di Eivissa con le sue architetture antiche, fra cui il castello di Filippo II, costruito nel XVI secolo.

Questa piccola perla nel Mediterraneo è uno scrigno pieno di spiagge, Playa d’en Bossa è soltanto una delle più lunghe, qui è possibile rilassarsi, bere un drink sotto l’ombrellone, mangiare piatti tipici e ballare anche nel pomeriggio.

Da non perdere sono le spiagge di Cala Tarida, Cala Bassa, Cala Longa e Talamanca. Per chi ama i panorami non c’è nulla di meglio che affacciarsi su Formentera dalla spiaggia Ses Salines.

Il casinò è situato nell’Ibiza Gran Hotel, che si trova proprio nella zona portuale e per questo è facilmente raggiungibile da ogni parte dell’isola.