Antonio Iachini, membro del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero e coordinatore MAIE per il Venezuela, i Paesi andini e il Cile, continua a lavorare senza sosta per gli italiani e gli italo-discendenti residenti in terra venezuelana.

Nei giorni scorsi ha svolto diversi incontri politici e istituzionali, proprio per cercare di avvicinare l’Italia al Venezuela; soprattutto per fare sentire meno soli i connazionali residenti in quella zona del mondo, per sostenere in particolare i più deboli e bisognosi.

Grande il lavoro che il coordinatore MAIE sta portando avanti per sostenere tutte quelle realtà che promuovono la cultura italiana in Venezuela e Paesi andini.

Lo scorso 4 novembre, per esempio, ha ricordato l’anniversario dell’Associazione Casa Italia Los Teques, nata ufficialmente nel 1962. “Da allora – dichiara Iachini sui social – ha continuato a lavorare per promuovere italianità, tenendo sempre aperte le proprie porte per gli italiani e i loro discendenti”.

Iachini, professione ingegnere, sottolinea: “Siamo un movimento culturale, sociale e politico autonomo, estraneo ai partiti politici italiani. Questa autonomia – spiega – ci consente di agire in modo efficace e credibile, mantenendo sempre il nostro focus centrale: promuovere l’identità degli italiani all’estero e difendere i loro diritti, così come quelli dei loro discendenti residenti fuori dal territorio italiano. Con questo spirito – conclude – continueremo a lavorare anche in Venezuela, a tutto beneficio della nostra collettività”.