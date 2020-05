Vacanze italiane in barca a vela, nel blu dipinto di blu

Questa estate Horca Myseria propone diverse opportunità nei mari che circondano la nostra penisola. La vela, sport a rischio zero per il CONI, sarà ancor di più un toccasana nei prossimi mesi, dopo il forzato periodo di restrizioni che la pandemia ci ha costretti. La formula che sta incontrando maggior successo è la prenotazione in gruppo precostituito o in famiglia.

Un gruppo di 9 amici fidati o… congiunti (ma pagano solo 8) che in poche ore di viaggio si trovano a tu per tu con i luoghi più suggestivi, dove mare, spiagge e sole sono proprietà esclusiva. Veleggiando tra coste e isole incantevoli, calette mozzafiato, scoprendo baie e anfratti che il mondo intero ci invidia… Una modalità di vacanza originale che affianca genitori e figli nel relax e nel divertimento, a un costo accessibile, lontano dalle folle e in piena sicurezza. Senza code al ristorante e in piena libertà di movimento…

CROCIERA 7 ISOLE IN 7 GIORNI ASINARA E STINTINO. LA NOVITA’

Una vera novità della prossima estate è dedicata agli amanti del favoloso mare di Sardegna a partire dal da 18 luglio e fino al 12 settembre. L’imbarcoè previsto ogni sabato alle 18 presso la Base Nautica di Isuledda a Cannigione, nella parte a Nord della Costa Smeralda dove si tengono i corsi di vela per ragazzi e adulti. Lo sbarco il sabato successivo.

A bordo del comodo e veloce Beneteau First 47.7 Filavia (dotato di 4 cabine e 2 bagni) si potranno trascorrere 7 giorni con un percorso one way, partendo alternativamente da Isuledda con rotta verso l’Arcipelago della Maddalena, le mitiche Bocche di Bonifacio, Santa Teresa di Gallura, Capo Testa, Castelsardo, la baia de La Pelosa, l’isola Asinara per giungere a Stintino e viceversa.

Pippo Erroi, Presidente di Horca Myseria, è entusiasta: “Siamo sicuri che veleggiare tra Stintino e l’Asinara passando dal bellissimo Arcipelago della Maddalena renderà l’Estate 2020 indimenticabile, dopo i tanti giorni di restrizioni. La costa è ricca di attrazioni naturali e di vento, l’ideale per chi ha la passione della vela”.

La quota (da 490 a 790 a persona a seconda della settimana ma con interessanti promozioni da scovare nel sito) comprende l’uso dell’imbarcazione, Skipper HM, sistemazione a bordo in cabine doppie, tender e fuoribordo, polizza assistenza medica.

La quota non comprende: viaggio al porto d’imbarco, quota di iscrizione (40 €), cassa comune per carburante, cambusa, eventuali spese di ormeggio durante la crociera, vitto dello Skipper e pulizie finali per un totale di 20/25 € al giorno.

EQUIPAGGI COMPLETI

Per equipaggi completi di 8/9 persone, iscritte contemporaneamente, il 9° posto è Gratis (alloggio in dinette). In alternativa sarà applicata una riduzione del 10% sulle quote di ciascuno degli otto partecipanti contemporaneamente iscritti.