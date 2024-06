Sulla Gazzetta del Sud, edizione Cosenza, focus sul turismo di ritorno: “Rendendo onore a tutti coloro che nella storia di San Lucido e della Calabria hanno dovuto scegliere la via dell’emigrazione, l’amministrazione comunale è pronta ad inserire la sua estate 2024 nell’anno delle radici”.

“L’opportunità nasce dal finanziamento ottenuto dall’UE attraverso il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in risposta al bando per la realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discendenti nel mondo.

Tutto questo con lo scopo di implementare il turismo delle radici, offrendo momenti di attrazione che recuperino e valorizzino oltre alla memoria storica bellezze e risorse della tradizione.

L’espressione principale dell’attività programmata sarà la rassegna culturale “Luci di Calabria-per il turismo di ritorno” in programma nel centro storico e lungo via Panoramica dal 12 al 16 luglio.

La rassegna avrà il suo clou nella presenza di personalità che, emigrate all’estero, nel tempo, hanno dato lustro alla cittadina, raggiungendo grande successo professionale”.

L’onorificenza “Luci di Calabria” sarà conferita nell’ambito di spettacoli e talk show.