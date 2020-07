USA | Rimuovere le statue di Colombo è uno schiaffo all’Italia

Gli italiani all'estero hanno fatto bene a difendere le statue del noto esploratore da coloro che (in nome dell'idea di lotta al razzismo) sono stati colti da un'insensata furia iconoclasta

Nelle città americane, come Columbus, si abbattono le statue raffiguranti Cristoforo Colombo. La rimozione di quelle statue è uno schiaffo all’Italia. Infatti, il noto esploratore genovese è per noi italiani un simbolo e lo è anche per i discendenti dei nostri connazionali all’estero.

Colombo rappresenta ancora oggi la nostra intraprendenza e capacità di intuire l’evolversi delle varie situazioni. Per questo motivo, la rimozione delle statue di Colombo è un insulto al nostro Paese.

Gli italiani all’estero hanno fatto bene a difendere le statue del noto esploratore da coloro che (in nome dell’idea di lotta al razzismo) sono stati colti da un’insensata furia iconoclasta.

Qui c’è in ballo molto. C’è in ballo la storia, che qualcuno vuole riscrivere, ma c’è in ballo anche l’immagine dell’Italia. Cancellare le immagini di Colombo equivale a cancellare ciò che fece un grande italiano nel mondo. Colombo scoprì l’America. L’Italia dovrebbe farsi sentire.