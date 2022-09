USA | Luca Pelliccioni conquista New York con gli spaghetti affumicati

Era il 2016 quando il riccionese Luca Pelliccioni ha aperto a Brooklyn, con la sorella, “LaRinaPastificio & vino”. Col tempo, con tanto lavoro, dedizione e sacrificio, ha conquistato New York con gli spaghetti affumicati. Tra i clienti, ha annoverato di recente anche Madonna.

L’italiano, racconta Il Corriere di Romagna, era sbarcato oltreoceano nel 2010, dopo la laurea in Ingegneria gestionale per quella che doveva essere una visita alla sorella che vi risiedeva dal 2004. Invece si è materializzata una nuova avventura: la creazione di un locale dotato di una piccola area alimentare con tutti prodotti rigorosamente made in Italy e che, nelle chiusure imposte dalla pandemia, si è rivelato un punto di riferimento per tutto il quartiere.

“Ma la nostra cucina resta italiana e non prettamente regionale” spiega al quotidiano romagnolo Pelliccioni, che lavora con la socia e chef Silvia Barban, il cui talento ha brillato anche da Bellini a Venezia.

A riscuotere grande successo nella Grande Mela sono in particolare gli spaghetti all’olio affumicato che si avvicinano al gusto americano, mentre il punto forte resta tutta la pasta fresca, “in primis gli strozzapreti“.

L’impegno del riccionese a New York è anche raddoppiato con l’apertura sempre nella stessa zona e nel pieno della pandemia, del locale “Impasto” per la pizza da asporto. Questa è l’Italia nel mondo che ci piace.