Gentili Signori,

il vostro articolo odierno su “Prenot@mi” casca a proposito.

Ieri ho chiesto al Consolato Generale d’Italia a Nizza (da cui dipendo dal 1999), la procedura da seguire per ottenere la C.I.E.

Ovviamente mi hanno inviato un lungo elenco di cose da fare, inclusa la prenotazione tramite questo famigerato “Prenot@mi”.

Premetto che sono regolarmente iscritto all’AIRE del Comune di Padova, ultima mia residenza in Italia; ricevo dal Consolato, ogni volta che ci sono, i formulari per partecipare alle elezioni, segno che il mio indirizzo al Consolato è aggiornato.

Nulla è cambiato nel mio stato di famiglia, divorziato dal 1984.

Aggiungo, ma forse non è necessario per tale richiesta, che mantengo ancora un conto corrente in Italia (in quanto ex dipendente della Banca Commerciale Italiana), conto regolarmente denunciato qui in Francia, come vuole la locale legislazione fiscale.

Cosa deve fare un cittadino italiano, residente in Francia da 25 anni, per ottenere tale C.I.E.?

Ultima ciliegina: detengo il passaporto, ultimo modello, regolarmente rilasciatomi dal Consolato predetto e rinnovato già una volta fino al 26/4/2031. Chiedo aiuto.

Cordiali saluti,

lettera firmata