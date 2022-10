UIL | Esiti del congresso del coordinamento UILPA alla Farnesina

I delegati eletti lo scorso luglio, alcuni collegati in videoconferenza, hanno dato vita ad un dibattito serrato ed approfondito prolungatosi in entrambe le giornate oltre le previsioni

Il 28 e 29 settembre scorsi si è riunita a Milano Marittima l’assemblea congressuale del coordinamento UILPA alla Farnesina, nel contesto più generale del VI Congresso UILPA e di quello della UIL Confederale. Il Segretario Generale della UILPA, Sandro Colombi, ha portato il suo saluto toccando nel suo discorso le principali questioni su cui è impegnata la UIL Pubblica Amministrazione.

I delegati eletti lo scorso luglio, alcuni collegati in videoconferenza, hanno dato vita ad un dibattito serrato ed approfondito prolungatosi in entrambe le giornate oltre le previsioni.

La Relazione della Segreteria uscente ha ripercorso i passaggi più rilevanti degli ultimi quattro anni, ricordando le iniziative di maggior successo cui la sigla ha contribuito, sempre in modo rilevante, il più importante dei quali è stato l’eliminazione dell’odioso contributo per il trasporto masserizie, giunto al termine di una lunga, efficace e vincente offensiva di tutte le organizzazioni sindacali al MAECI, promossa inizialmente dalla stessa UILPA Esteri e da pochi altri.

I documenti sul Lavoro Agile e sulla Sicurezza sanitaria del personale, realizzati dal coordinamento durante le prime, terribili, settimane della pandemia ed indirizzati all’Amministrazione, hanno anch’essi rappresentato un motivo di soddisfazione. In essi veniva immaginato già molto di quel che sarebbe successo e di ciò che si sarebbe dovuto fare.

La Relazione ha infine indicato tre sfide per il futuro.

La prima riguarda gli imminenti negoziati per la riforma delle famiglie professionali del MAECI e per il nuovo Contratto Collettivo Integrativo del MAECI.

La seconda sarà garantire anche ai contrattisti le stesse rivendicazioni operate per le Aree Funzionali, sia in termini di carriera che di diritti.

La terza, ma comunque non meno rilevante, sfida sarà infine legata all’azione di proselitismo in vista delle importanti assunzioni che si annunciano.

Al termine del Congresso sono state elette le nuove cariche, confermando Alfredo Di Lorenzo come Coordinatore Generale. Confermate in Segreteria Carolina Milano e Stefania Pinci, mentre si aggiunge alla squadra Massimiliano Gori.

Il nuovo Consiglio della UILPA Esteri sarà invece così composto: Carolina Milano, Alfredo Di Lorenzo, Massimiliano Gori, Andrea Mazzetti, Giovanni Turturiello, Franco Giordani, Michele Glielmi, Alberto Invernizzi, Abu Omar Jamal, Edoardo Crisafulli, Francesco Mari, Lorella Liguori, Vincenzo Tirocchi, Silvana Competiello, Patrizia Della Rocca, Lucio Izzo, Marco Sorrenti, Madonna El Hakim, Alberto Iannone, Stefania Pinci, Fabio Flotta, Ubaldo Arpino, Stefania Missimi.

È stato un Congresso in linea con le aspettative: intenso, partecipato e proficuo. L’esito politico-sindacale che la UILPA Esteri offre ai dipendenti MAECI è ispirato ad obiettivi concreti e realizzabili e lontano da dichiarazioni ad effetto. Nel realizzare il nostro programma, sarà importante il rapporto con le altre organizzazioni sindacali non accettando tuttavia posizioni demagogiche o ispirate alla mera difesa di interessi particolari. Il successo alle RSU dimostra, al contrario, la necessità di difendere istanze diffuse con passione e competenza.

Il logo scelto per questo congresso raffigura una imbarcazione a vela proprio perché l’immagine del mare restituisce anche la dimensione dello spazio che abbiamo davanti dopo questi anni terribili di pandemia. Di qui anche la scelta dello slogan per l’occasione, pensato in forma di hashtag: #mareaperto.