“È incredibile che un Paese come l’Italia a causa del governo Meloni si esprima in Europa a favore dello spionaggio ai giornalisti, come riportato oggi dal Fatto Quotidiano”. Così la vicepresidente M5S della commissione politiche UE al Senato Dolores Bevilacqua.

“Lo European Media Freedom Act – prosegue – rappresenta un provvedimento importantissimo per la libertà dell’informazione e il pluralismo, e non può essere subordinato a misure lesive dell’indipendenza dei giornalisti.

Si vede che la libertà di stampa non piace proprio a questo governo, come dimostra anche la diffida di Durigon al giornale ‘Domani’, reo di aver parlato della compravendita del suo appartamento”.

“Non possiamo permetterci che sia proprio l’Italia a intralciare il percorso dell’EMFA, che tra le altre cose prevede anche indicazioni molto importanti sulla governance del servizio pubblico per garantirne in ogni Paese l’autonomia, la trasparenza e l’imparzialità”, conclude Bevilacqua.