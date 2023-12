Nell’approssimarsi delle festività natalizie, desidero rivolgere un augurio speciale agli italiani all’estero, in particolare a quelli residenti nel Nord e Centro America, zona del mondo in cui da oltre trent’anni ormai vivo e lavoro.

Un augurio speciale, perché ricco di affetto per tutti voi, cari amici, ma anche pieno di sostanza e concretezza, visto che il programma del MAIE per il 2024 – per quanto riguarda America Centrale, Stati Uniti e Canada – è molto ricco. Lo riveleremo nei dettagli a tempo debito, strada facendo; fin d’ora, possiamo dirvi che per il MAIE Nord America quello che sta per arrivare sarà senz’altro un anno scoppiettante.

Questo 2023 che sta volgendo al termine ci ha visti impegnati a testa bassa a lavorare sul territorio senza fermarci mai.

Innumerevoli sono gli incontri e le iniziative che abbiamo portato avanti nei principali Paesi di questa ripartizione: dalla Repubblica Dominicana a Panama, e poi Messico Guatemala e Costa Rica. Senza dimenticare gli Stati Uniti e il Canada naturalmente, dove il Movimento Associativo Italiani all’Estero continua a crescere settimana dopo settimana, mese dopo mese.

Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE

Come MAIE continuiamo a lavorare tutti insieme, uniti e organizzati, per poter essere il più vicino possibile ai nostri connazionali e per fare in modo di farli sentire meno lontani dall’Italia. Meno soli.

Grazie al lavoro dei parlamentari del MAIE e grazie alla presenza dei rappresentanti del Movimento nel Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, che ringraziamo per il loro impegno, in questo 2023 abbiamo potuto lavorare a diversi progetti e proposte che interessano da vicino gli italiani nel mondo; penso, per esempio, al turismo delle radici, progetto ambizioso che nel 2024 ci vedrà coinvolti in tante iniziative concrete, tese a fare in modo che i discendenti dei nostri emigrati possano conoscere le proprie origini e a promuovere l’Italia nel mondo, con le sue bellezze, la sua cultura, la sua eccellente enogastronomia.

Chi ci conosce, sa che MAIE è sinonimo di tutto ciò che è Italia all’estero.

Continueremo sulla strada di sempre, nella difesa dei diritti degli italiani nel mondo, senza se e senza ma; senza guardare in faccia nessuno quando in gioco ci sono gli interessi dei tanti connazionali residenti oltre confine.

Questa è la nostra forza più grande: la nostra autonomia.

L’augurio che rivolgo agli italiani nel Nord e Centro America è quello di poter trascorrere un sereno Natale insieme ai propri cari, e che il 2024 porti a tutti noi saggezza e lungimiranza, determinazione e forza di volontà: tutti ingredienti che ci saranno senz’altro utili per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati.

Auguri di cuore.

Vincenzo Odoguardi

Vicepresidente MAIE