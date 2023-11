“La Meloni al telefono con i comici russi ci è piaciuta molto, perché ha detto cose giuste e importanti che noi del Movimento 5 Stelle diciamo da mesi, cioè che bisogna trovare una via d’uscita accettabile per entrambe le parti. Ma c’è una Meloni al telefono e una Meloni in presenza che nelle aule parlamentari e nei consessi internazionali dice il contrario, cioè che scommette sulla vittoria militare dell’Ucraina e che, come ha ribadito anche al G20, l’unico modo per far finire la guerra è che la Russia si ritiri”. Lo ha dichiarato Stefano Patuanelli, presidente del gruppo M5S Senato, intervenendo in aula nel corso del premier time con interrogazioni alla presidente Meloni.

“Queste due posizioni sono in totale e assoluta contraddizione e ce lo conferma anche oggi”.

“Qual è la vera Meloni? Quella al telefono o quella in presenza? Inoltre, nella telefonata dice di avere alcune idee su come gestire la situazione ucraina: questa è una buona notizia, ma noi vorremmo che le rendesse note alle aule parlamentari.

Le chiediamo di avere il coraggio di dire la verità, non nelle telefonate private ma nei consessi istituzionali e internazionali. E la verità è che la via militare del continuo armamento si è dimostrata nei fatti un fallimento, perché non ha portato a nessun risultato e non ha portato alla pace: cerchiamo delle strade alternative, perché nel frattempo gli ucraini continuano a morire e noi italiani continuiamo a pagare il prezzo economico di questa guerra”, ha concluso il pentastellato.