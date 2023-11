Fitta agenda per il deputato Fabio Porta, eletto in Sudamerica con il Partito Democratico e Presidente del gruppo parlamentare di amicizia Italia-Brasile.

Nel corso di una settimana, segnata dalla prima visita ufficiale nella metropoli brasiliana del nuovo ambasciatore italiano in Brasile Alessandro Cortese, il parlamentare del PD ha partecipato agli incontri con i rappresentanti della grande collettività italiana presso la sede del Consolato e con i principali esponenti del mondo imprenditoriale italiano in Brasile.

Nel corso delle giornate brasiliane, Porta ha anche partecipato ad una riunione del Circolo PD “Plinio Sarti” di San Paolo e ad un evento nazionale del Sindacato brasiliano dei pensionati.

Una serie di incontri bilaterali con autorità politiche locali e un pranzo sociale presso il Circolo italiano di San Paolo hanno coronato gli impegni di una settimana ricca di iniziative e riunioni, molte delle quali relative alle commemorazioni per i 150 anni dell’emigrazione italiana in Brasile previste per il 2024.

“Ho ritrovato nella comunità italiana di San Paolo un entusiasmo rinnovato ed un senso di grande orgoglio, soprattutto in vista dell’importante anniversario del 2024. che darà risalto in Italia e in Brasile alla più grande comunità di italo-discendenti al mondo – ha dichiarato l’On. Porta prima di proseguire la sua missione sudamericana in Argentina – Ho riscontrato altrettanto entusiasmo e determinazione nelle parole e nell’impegno dell’ambasciatore Alessandro Cortese, con il quale abbiamo stabilito una utile e proficua sintonia anche in vista dei prossimi impegni bilaterali della diplomazia parlamentare”.