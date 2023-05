UCRAINA | Licheri (M5S): “Finanziamento per munizioni in dl Lavoro sbugiarda Meloni”

“Oggi abbiamo svelato la clamorosa bugia che la Presidente Giorgia Meloni venne a dirci in aula lo scorso 21 marzo, sostenendo che non spendiamo un euro per le armi che mandiamo in Ucraina perché attingiamo ai nostri arsenali. Ebbene, nel decreto Lavoro, quello che abolisce il reddito di cittadinanza, il governo ha infilato un finanziamento cosiddetto ‘straordinario’ di 14,5 milioni di euro a favore delle industrie militari della Difesa per la produzione di munizioni di piccolo e grosso calibro. L’intento, come si legge nero su bianco nella relazione di maggioranza, è quello di ‘rafforzare la produzione per continuare a rispondere alle forniture alle forze armate ucraine senza tuttavia sguarnire le riserve strategiche nazionali’. Finché ci sarà il Movimento 5 Stelle, le bugie e le manovre sleali di questo governo guerrafondaio non passeranno mai sotto silenzio, tanto più quando si tolgono soldi ai bisognosi per produrre armi”. Lo ha dichiarato il senatore Ettore Licheri intervenendo in dichiarazione di voto contrario in Commissione Esteri Difesa di Palazzo Madama, chiamata a votare un parere consultivo sul dl Lavoro.