Tutta Italia in zona rossa, il governo chiude il Natale

Tutta Italia in zona rossa. Proprio così: chiusi ristoranti e negozi, obbligo di restare a casa. Per una decina di giorni in totale – anche se non consecutivi – si potrà uscire solo per motivi di salute o di lavoro. E’ la decisione del governo, dopo l’ultimo Consiglio dei ministri, tenutosi venerdì in tarda serata.

Dalla vigilia di Natale l’Italia sarà dunque in zona rossa. E ci resterà fino al 27. Poi nuovamente dal 31 dicembre al 3 gennaio e dal 5 al 6 gennaio. Dieci giorni in tutto. Il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio il paese sarà invece tutto in zona arancione: ci si potrà spostare liberamente all’interno dei comuni e i negozi saranno aperti. Per i bar e ristoranti se ne riparla invece il 7 gennaio.

“Il sistema a zone ha funzionato, questo ci ha permesso di evitare un lockdown generalizzato che avrebbe danneggiato il tessuto economico. Tutte le regioni potrebbero rientrare nell’area gialla”. A dirlo in conferenza stampa, in diretta televisiva, è il premier Giuseppe Conte. “La situazione e’ difficile in tutta Europa, il virus si lascia piegare ma non sconfiggere – ha aggiunto -. Il comitato tecnico scientifico ci ha manifestato preoccupazione per gli assembramenti, dobbiamo quindi intervenire e vi assicuro che non e’ una scelta facile, ma sofferta”.