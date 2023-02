TURISMO | Gli italiani tornano a viaggiare: un 2023 con la valigia in mano

Cresce il budget stanziato dagli italiani per le vacanze, arrivando per il 2023 a prevedere una media di circa 1.900 euro, in aumento rispetto all'anno precedente

Un 2023 sempre con la valigia pronta. Dopo anni complicati, il Turismo è tornato a correre, forse anche più forte di prima. In occasione della nuova edizione della BIT 2023 in programma a Milano dal 12 al 14 febbraio, Compass, la società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca, presenta lo speciale Osservatorio dedicato ai viaggi e alle vacanze. Cresce il budget stanziato dagli italiani per le vacanze, arrivando per il 2023 a prevedere una media di circa 1.900 euro, in aumento rispetto all’anno precedente.

A supportare la capacità di spesa ci sarà anche il Buy Now Pay Later, una forma di pagamento che piace soprattutto ai Millennials e a chi desidera regalarsi qualche viaggio o qualche servizio in più. Tranquillità e relax sono le parole d’ordine di un Turismo che, nel 2022, ha avuto come meta prediletta la nostra penisola, il più delle volte in una regione diversa da quella di origine.

A prescindere dalla destinazione, gli italiani si mostrano piuttosto organizzati e autosufficienti nella pianificazione, con le fasce meno giovani della popolazione che preferiscono rivolgersi alle agenzie di viaggio. Ecco nel dettaglio quanto emerso dallo studio.

Il budget di spesa delle famiglie per viaggiare durante l’anno sarà di 1.930 euro, con un aumento di ben 482 euro sul 2022. Più di un terzo degli italiani (36%) intende concedersi più spesso una vacanza e, per farlo, è pronto a sfondare il tetto dei 2.000 euro, arrivando a prevedere una spesa di circa 2.400 euro.

In generale, tempo libero fa rima con vacanza: per quasi la metà del campione (49%) viaggiare è il miglior modo per impiegare il tempo a disposizione, seguito da chi vorrebbe dedicarsi più spesso alla cucina (40%) e da chi ascolterebbe più musica e andrebbe a più concerti (38%) o al cinema (33%).