TURISMO DELLE RADICI | Valditara: “Insegnare l’emigrazione italiana nel mondo alle nuove generazioni”

Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, durante l’evento di presentazione del Progetto PNRR “Turismo delle radici: una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post Covid-19” tenutosi alla Farnesina, ha dichiarato: “Bisogna portare a conoscenza dei giovani il fenomeno dell’emigrazione degli italiani nel mondo, iniziato a fine ‘800, che non si è mai interrotto”.

“L’approfondimento del tema è trasversale a più discipline e può contribuire allo sviluppo di competenze nei giovani, che saranno gli adulti di domani. È importante la trasmissione delle memorie nazionali e locali, serve una profonda memoria delle proprie radici storiche”.

“Il fenomeno dell’emigrazione è ripreso negli ultimi anni, coinvolgendo soprattutto giovani. Per questo è importante che nelle scuole ci sia un approfondimento della storia”. “Nessun altro paese ha conosciuto un’emigrazione di tale dimensione – aggiunge – queste comunità hanno contribuito in modo fondamentale allo sviluppo e alla crescita delle comunità che li hanno accolti”.

Per Valditara “le scuole e gli ITS Academy” possono offrire “un contributo essenziale allo sviluppo del turismo delle radici: c’è un grande potenziale nel lavoro sviluppato dall’intero sistema di istruzione e formazione a favore dei nostri giovani e del Paese, un sistema che si prende cura di conservare e tramandare le nostre radici culturali e che allo stesso tempo promuove l’acquisizione delle competenze digitali per l’innovazione dei prodotti e dei servizi economici. Tutto ciò con la conoscenza che la conoscenza del nostro passato e l’acquisizione delle competenze per il futuro possono offrire un formidabile contributo non solo per lo sviluppo personale dei giovani, ma anche per la crescita economica del nostro Paese”.