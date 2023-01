Turismo delle radici, in Calabria parte il primo corso di formazione

Con il nuovo anno parte il corso di formazione sul “Turismo delle radici”, organizzato da SDI Confcommercio Cosenza con il patrocinio dell’Università della Calabria e del MAECI. Si tratta di lezioni dal taglio pratico ed operativo che si rivolgono a diverse figure professionali, quali: operatori turistici, guide ed accompagnatori turistici, strutture ricettive, fornitori di servizi di accoglienza, transfer, amministratori pubblici, associazioni, pubblici esercizi, funzionari pubblici.

Il corso – si legge in una nota – si prefigge di fornire conoscenze e competenze sul fenomeno del turismo delle radici, strumenti adeguati e strategie efficaci per poter attirare questo specifico segmento di mercato e soddisfare al meglio le sue esigenze ed attese in termini di servizi offerti.

Complessivamente avrà una durata di 50 ore e sarà svolto interamente online.

Alla prima lezione introduttiva parteciperanno il consigliere del MAECI Giovanni Maria de Vita, responsabile ministeriale del turismo delle radici e Klaus Algieri, presidente di SDI Confcommercio, della Camera di Commercio di Cosenza, nonché vicepresidente nazionale di Unioncamere. Fra i docenti che terranno le lezioni ci saranno tra gli altri Sonia Ferrari e Tiziana Nicotera, autrici del ‘Primo rapporto sul turismo delle radici in Italia’, volume che racchiude i risultati di un’ampia ricerca sul tema realizzata lo scorso anno grazie ad un contributo del Ministero degli Esteri.

L’obiettivo del turismo delle radici è quello di riportare in Italia quegli italiani nel mondo, o i loro discendenti, affinchè conoscano i loro luoghi d’origine, alimentando così l’economia locale ma, più in generale, quella di tutto lo Stivale.