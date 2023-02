TURISMO DELLE RADICI E CITTADINANZA| Parla il sindaco di Val di Zoldo: “Occhio alle truffe”

Il primo cittadino Camillo De Pellegrin quattro anni fa si trovò la fila di brasiliani di fronte al suo Comune: centinaia di persone che chiedevano la residenza per poter poi diventare cittadini italiani, in forza dello ius sanguinis…

Sulle pagine del Gazzettino focus sul turismo delle radici. “Una bella storia, che commuove – si legge -, ma attenzione: può generare un flusso difficile da gestire, in cui si innescano faccendieri spesso con precedenti penali e truffe enormi”.

A lanciare l’allarme è il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin, che quattro anni fa si trovò la fila di brasiliani di fronte al suo Comune: centinaia di persone che chiedevano la residenza per poter poi diventare cittadini italiani, in forza dello ius sanguinis, visto che erano discendenti di terza o quarta generazione di emigranti italiani.

Fino a qui nulla di strano, se non fosse che a gestire il tutto era in quel caso un faccendiere brasiliano, finito poi agli arresti per droga per fatti avvenuti nel suo paese, e che qui gestiva un traffico non chiaro sulle cittadinanze.

“Pretendeva – spiega il primo cittadino- di iscrivere come residenti 20-30 persone in un solo appartamento”.

Val di Zoldo è un comune di poco più di 3mila abitanti, che ad oggi conta 1600 iscritti Aire. “E ricordiamo che queste persone votano anche – sottolinea De Pellegrin -: il nostro voto vale quanto uno di un elettore Aire“. Ed evidenzia che “il loro fine ultimo non è vivere qui: se noi abbiamo persone dall’Argentina, dal Brasile che vengono a vivere qui ben venga: fra un po’ dovremo pagare la gente per farla venire qui. Ma non è questo. Dobbiamo spingere per la riforma sia degli Aire che dello iure sanguinis”.