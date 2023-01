“The most beautiful Borghi of Italy”: ecco i borghi più belli d’Italia

La prima guida in lingua inglese che promuove i 330 borghi più belli d'Italia in tutto il mondo, realizzata dall'associazione "I borghi più belli d'Italia"

Un successo la presentazione alla Camera, su iniziativa dell’Anci, di “The most beautiful Borghi of Italy”, la prima guida in lingua inglese che promuove i 330 borghi più belli d’Italia in tutto il mondo, realizzata dall’associazione “I borghi più belli d’Italia“.

Una foto mozzafiato di Castelmezzano è stata scelta per la copertina della guida e “per rappresentare la bellezza dei borghi più belli d’Italia su un palcoscenico internazionale che varca i confini europei”.

“L’esaltazione in copertina della skyline di Castelmezzano – commenta Nicola Valluzzi, sindaco del borgo lucano parlando con La Gazzetta del Mezzogiorno – è una grande soddisfazione, il riconoscimento alla bellezza del luogo e al lavoro di tanti anni che ha fatto di questo territorio un modello di ‘Turismo comunitario’ e un’esperienza di successo riconosciuta, fra gli altri, dall’Organizzazione Mondiale del Turismo e dalla Fao nel 2021″.