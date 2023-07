Storia d’amore (di nuovo) finita tra Belen e Di Martino?

Nuovi amori, bachelorette, just married e vip in love. Tutte le novità del caldo luglio delle celebs. Pillole di gossip su ItaliaChiamaItalia

Feeling oppure amicizia? Belenita è stata paparazzata abbracciata ad un altro. Si tratta di Elio Lorenzoni, con cui Belu ha partecipato alla festa di compleanno di Ignazio Moser, fidanzato della sorella Cecilia. Alcuni rumors sul web parlano di crisi fra Belenita ed il marito Stefano De Martino, anche se circa 15 giorni fa la coppia si trovava a Ponza a trascorrere una vacanza insieme. Forse i rumors si sono scatenati perché Stefano è stato fotografato senza la fede al dito.

Bachelorette. L’addio al nubilato di Francesca Ferragni. La sorella di una delle più famose influencer si sposerà a settembre con il fidanzato Riccardo Nicoletti. Alla festa, divertente e variopinta, hanno partecipato la famosa sorella Chiara, la sorella Valentina e le amiche.

Just married. Fabio Fulco si è sposato in chiesa con Veronica Papa. La cerimonia, top secret, ma lussuosa, si è svolta sulla costiera amalfitana. A portare le fedi agli sposi è stata la figlia della coppia, Agnes, di 2 anni. Fabio e Veronica, che hanno una relazione da 5 anni, si sono già sposati con rito civile lo scorso marzo.

Selfie galeotto. Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova hanno postato sui social un selfie di un casto bacio su una guancia. Tanto è bastato per far scatenare i rumors. Lui ha 23 anni e di professione fa il calciatore, nella squadra del Torino.

Nuovi amori. Melita Toniolo, ex gieffina, soprannominata “Diavolita” per un fortunato programma tv, ha un nuovo amore. Finita la relazione con Andrea Viganò, attore comico, dal quale ha avuto il figlio Daniel di 6 anni, la bella Melita ha voltato pagina. Ancora top secret il nome del ragazzo con il quale è stata paparazzata. Precedentemente la modella è stata legata ad Alessandro Tersigni, conosciuto in una scorsa edizione del Grande Fratello.

Ritorni di fiamma. Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. Fra alti e bassi la coppia sta insieme da circa 15 anni. Lo scorso anno sembrava calato il sipario sulla loro love story, invece questa estate entrambi appaiono insieme felici e radiosi.