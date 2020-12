Speranza accoglie le richieste di Merlo: nessun divieto agli italiani all’estero per entrare in Italia

Non esiste più un elenco F di Paesi dai quali vige un divieto di ingresso in Italia. Una situazione che aveva toccato da vicino anche tanti italiani all’estero. Rientrando in Italia, sarà obbligatoria la quarantena, come per chiunque voglia entrare in territorio italiano: proprio quanto aveva richiesto il sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo in una sua lettera inviata il 16 novembre al ministro Speranza