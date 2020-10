Sottosegretario Merlo partecipa a riunione di maggioranza con Di Maio: confermati Fondo cultura ed elezioni Comites

Riunione di maggioranza di governo, oggi, incentrata sulla politica estera e sui rapporti internazionali. Presieduto dal ministero degli Esteri Luigi Di Maio, l’incontro virtuale – tenutosi via Zoom – ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo, fondatore e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero.

Presenti anche i Sottosegretari agli Esteri Di Stefano e Scalfarotto, oltre a Marina Sereni e Emanuela Del Re, Viceministre alla Farnesina. Collegati, poi, la Sen. Laura Garavini e il presidente della commissione Esteri della Camera, Piero Fassino.

Dopo avere affrontato gli argomenti legati alla politica estera del Paese, si è parlato di Legge di stabilità. A questo proposito, si è messo l’accento sui fondi previsti per gli italiani all’estero e il Sistema Italia nel mondo. Tra le notizie positive, la conferma del Fondo cultura per la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo e l’inserimento nella manovra economica dei fondi necessari per lo svolgimento delle elezioni dei Comites, previste per il 2021.