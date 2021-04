SOS VENEZUELA | Borghese (MAIE): “Governo italiano aiuti i connazionali in difficoltà”

“Le strutture sanitarie locali – spiega il vicepresidente MAIE - non sono preparate per affrontare un’emergenza epidemiologica di questa portata. Il Governo italiano ascolti le richieste di aiuto dei nostri connazionali”

L’on. Mario Borghese, vicepresidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero, chiede al Governo di non sottovalutare la gravità della situazione sanitaria in cui versano i nostri connazionali residenti in Venezuela.

“Ad aggravare la situazione difficilissima dovuta alla crisi politico economica che attraversa il Paese da anni, si è aggiunto anche il Covid-19. Le strutture sanitarie locali – spiega il deputato – non sono preparate per affrontare un’emergenza epidemiologica di questa portata. Il Governo italiano ascolti le richieste di aiuto dei nostri connazionali”, conclude Borghese.