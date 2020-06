SONDAGGIO IPSOS | Se Conte si candidasse alla guida dei 5stelle porterebbe il M5S al 30%

Un eventuale partito di Conte oggi è accreditato del 14,1. Si collocherebbe al quarto posto dopo la Lega (23,2%), FdI (16,6%) – Giorgia Meloni ai massimi livelli della sua continua crescita – Pd (15,8%) e prenderebbe più voti del Movimento 5 stelle sceso al 12,7%.

Ma se lo stesso Conte, invece che con un partito suo, si presentasse alla guida del M5s, il M5s prenderebbe il 29,9% [Pagnoncelli].

Giorgia Meloni non punta al Campidoglio come sindaco nelle elezioni del 2021: “Roma merita molto di più di quello che ha adesso. Ma non mi candiderò alle prossime elezioni”, dice in un’intervista al quotidiano spagnolo El País. Però aggiunge “Non sai mai dove ti porta la vita”.