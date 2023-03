SONDAGGIO | Al Centro e Nord Italia le mamme tradiscono di più

Lombardia (75%), Lazio (70%) ed Emilia Romagna (68%) si collocano sul podio delle regioni dove ad essere madri è la percentuale più alta delle fedifraghe. A metterlo in evidenza è Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più affidabile dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato

Tra le fedifraghe il 51% è una donna con prole: lo dimostra un sondaggio realizzato questo mese su un campione di 2.000 iscritte ad Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più affidabile dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, che ha analizzato la componente “mamma” della tendenza al tradimento.

«Il sondaggio rileva con un intervallo di confidenza al 95% l’esistenza di una correlazione medio-alta tra “essere mamma” e “propensione a tradire”» sottolinea Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Ed ecco la geografia delle mamme-traditrici. Le percentuali più elevate sono state rilevate in Lombardia (75%), Lazio (70%), Emilia Romagna (68%), Toscana (67%), Liguria (64%), Veneto (63%), Piemonte (60%), Friuli-Venezia Giulia (58%), Marche (55%) ed Umbria (54%).

Le percentuali più basse sono invece state rilevate in Trentino-Alto Adige (30%), Sicilia (32%), Molise (35%), Basilicata (36%), Calabria e Sardegna (entrambi al 39%), Valle d’Aosta (40%), Campania (44%), Abruzzo (45%) e Puglia (46%).

Insomma il fenomeno riguarda maggiormente il Centro (61,5%) e Nord Italia (57,25%). Mentre la percentuale delle mamme-traditrici è molto più bassa nel Mezzogiorno (38,17%).

Lo studio ha poi rilevato in che modo il tradimento influisce sulla quotidianità delle madri infedeli: il 58% dichiara di avere in più occasioni rimandato attività familiari per potersi invece incontrare con l’amante, il 55% ammette di avere tardato in una o più occasioni nell’andare a prendere i figli (ad esempio a scuola) ed il 12% sostiene di avere presentato (sotto mentite spoglie) l’amante ai figli.

«Il 75% delle mamme rivela anche di avere ricevuto in qualche occasione una telefonata da parte dell’amante mentre si trovava in presenza dei figli. E vi è il 2% delle madri che sono addirittura state “beccate” dai figli in atteggiamenti che avrebbero potuto far sorgere il sospetto di una relazione clandestina» conclude il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.