Settimana della Lingua Italiana nel Mondo: giovedì presentazione alla Farnesina

Giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 11.00 si terrà alla Farnesina presso la Sala delle Conferenze Internazionali l’evento di presentazione della XXII edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (SLIM).

L’evento, moderato dalla giornalista Chiara Piotto, sarà aperto dal Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, Amb. Pasquale Terracciano e vedrà la partecipazione di giovani esponenti del mondo della cultura, delle arti e della comunicazione che, nei rispettivi ambiti, si contraddistinguono per un utilizzo innovativo dell’italiano anche attraverso gli strumenti digitali.

Le conclusioni saranno affidate al Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana, Min. Alessandro De Pedys.

La Settimana celebra ogni anno la lingua italiana nel mondo. Nata nel 2001 in collaborazione con l’Accademia della Crusca, è realizzata dalla Rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura, con il sostegno del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Governo svizzero e dei principali partner della promozione linguistica.

Nel quadro dell'”Anno Europeo dei Giovani”, la XXII edizione, in programma dal 17 al 23 ottobre, avrà come tema “L’italiano e i giovani. Come scusa? Non ti followo”, con l’obiettivo di esplorare le modalità con cui linguaggi e strumenti di comunicazione stanno evolvendo attraverso le generazioni di nativi digitali, nell’ottica di trasmettere, in Italia e all’estero, l’immagine di una lingua e, con essa, di un Paese forti del proprio passato, ma allo stesso tempo vivi e creativi nel presente.