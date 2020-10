Schedina interattiva e in ricevitoria: tutto quello che c’è da sapere sul 10eLotto

Oltre al Lotto tradizionale da qualche anno è disponibile, sia online sia in ricevitoria, il 10eLotto che offre ai giocatori più flessibilità grazie a varie modalità di gioco e un’estrazione 10 e lotto ogni 5 minuti in diretta.

Il Lotto è un gioco che fa parte della tradizione del nostro Paese che, almeno una volta della vita, tutti hanno provato. Che si tratti di giocare i numeri interpretati da un particolare sogno, la data dei nostri cari o, per i più esperti, i numeri ritardatari, l’emozione dell’estrazione non conosce età e non svanisce con il passare degli anni, rimanendo un gioco al passo con i tempi, aprendosi alla tecnologia e al web.

Per giocare al Lotto ci si può recare in una ricevitoria e compilare la schedina oppure è possibile compilarla online, sui siti che hanno licenza AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), che certifica i siti di gioco sicuri e legali.In entrambi i casi non si modifica il sistema di compilazione della schedina o le possibilità di vincita.

Oltre al Lotto tradizionale da qualche anno è disponibile, sia online sia in ricevitoria, il 10eLotto che offre ai giocatori più flessibilità grazie a varie modalità di gioco e un’estrazione 10 e lotto ogni 5 minuti in diretta.

Si tratta di un gioco a moltiplicatore che permette di giocare da un minimo di 1 ad un massimo di 10 numeri compresi tra 1 e 90 e i cui numeri derivano dai risultati delle estrazioni del Lotto, che avvengono fra le ore 20:00 e le 20:30 ogni martedì, giovedì e sabato. I 20 numeri che formano la combinazione vincente del 10eLotto sono i primi due estratti di ciascuna delle dieci ruote regionali del Lotto, Nazionale esclusa. Se ci sono duplicati vengono utilizzati altri numeri ricavandoli dalla terza colonna di ciascuna ruota, procedendo per ordine alfabetico e iniziando con quella di Bari.

Esistono inoltre estrazioni del 10eLotto ogni 5 minuti e immediate. Nelle estrazioni ogni 5 minuti, i cui biglietti sono acquistabili dalle 00:00 alle 23:59, i numeri giocati vengono confrontati con i 20 numeri delle estrazioni che avvengono ogni cinque minuti. Tramite un computer, uno smartphone o un tablet è possibile seguire in diretta le estrazioni del 10e Lotto ogni 5 minuti potendo usufruire anche di tante statistiche aggiornate in tempo reale.

Nell’estrazione immediata, infine, si possono confrontare immediatamente i propri numeri con i 20 estratti casualmente al momento dell’acquisto della giocata. I biglietti sono in vendita dalle 00:00 alle 23:59.

In tutte e tre le modalità di gioco è possibile partecipare a 50 estrazioni in anticipo.

Il costo delle giocate varia fra 1 e 200 €, con incrementi di 50 centesimi, a seconda di quanti numeri vengono giocati. A un costo aggiuntivo è possibileinoltre includere le giocate opzionali Numero Oro e Doppio Oro, che offrono ulteriori possibilità di vincere premi più ricchi, che possono arrivare a valere fino a 5 milioni di euro: giocando l’opzione Numero Oro si raddoppia il costo di un biglietto normale, mentre con quella Doppio Oro lo si triplica. Abbinando l’estrazione del 10eLotto a quella principale del Lotto, i due numeri Oro sono i primi due numeri sulla ruota di Bari mentre per le estrazioni ogni 5 minuti e quelle immediate del 10eLotto i 20 numeri vengono generati casualmente, e due di essi vengono sorteggiati come numeri Oro.

Il 10e Lotto, rendendo il gioco tradizionale del Lotto ancora più avvincente e aumentando le possibilità di vincita, offre possibilità di divertirsi in ogni momento della giornata e ovunque ci si trovi. Non è quindi necessario aspettare di sognare per giocare i propri numeri, basta collegarsi online e trasformare un sogno in realtà.