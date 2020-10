Italiani all’estero, Romagnoli (MdL) presenta Orsini come candidato alle prossime elezioni

Il Presidente Romagnoli ha ribadito la posizione del Movimento delle Libertà in opposizione alle misure prese dal Governo in questi giorni

Il Comitato del Movimento delle Libertà si è riunito per la prima volta, convocato dal Presidente, l’On. Massimo Romagnoli, lo scorso giovedì 8 ottobre 2020.

Ad apertura dei lavori, il Presidente Romagnoli ha analizzato nel dettaglio la situazione politica italiana e, in particolar modo, i temi della crisi economica che, complice anche l’emergenza sanitaria Covid, sta acuendosi il problema della disoccupazione giovanile congiuntamente alla chiusura delle attività economiche.

Il Presidente Romagnoli ha ribadito la posizione del Movimento delle Libertà in opposizione alle misure prese dal Governo in questi giorni.

Su tutti i temi di politica economica e sociale, il Movimento delle Libertà resta con convinzione all’opposizione del Governo in carica, una posizione che il Presidente Romagnoli ha auspicato sia sempre più netta, evidente e visibile ai sostenitori del movimento, pur non rinunciando a quei criteri di responsabilità verso il Paese che sono nel DNA del MDL.

In questa occasione, il Presidente Romagnoli ha presentato come candidato nelle prossime elezioni il Dott. Alberto Orsini, un giovane imprenditore di 28 anni appassionato di politica e delle problematiche degli italiani all’estero. Orsini è laureato in economia e vive in Svizzera.