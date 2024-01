Il mondo delle scommesse sportive è oggi molto tecnologico, ciò nonostante i meccanismi di base sono abbastanza antichi, capaci di anticipare addirittura l’avvento della corrente elettrica!

Dobbiamo fare un salto negli ippodromi dell’Inghilterra del XVIII secolo per trovare i primi veri e propri bookmaker, cioè l’allibratore, ossia il gestore libro delle scommesse fatte dagli appassionati di ippica.

Da allora, come dicevamo, il settore delle scommesse sportive ha fatto moltissima strada e oggi, con il termine bookmaker, si intende principalmente le piattaforme online. Tuttavia, non è sempre facile districarsi nell’offerta di piattaforme disponibili in rete. Ecco perché vogliamo qui presentare una panoramica delle caratteristiche essenziali che dovrebbe avere il bookmaker ideale.

Come scegliere il giusto bookmaker: il rispetto delle regole

Nello sport il rispetto delle regole è fondamentale, non potremmo immaginare una partita di calcio senza regole e neppure un match di pallavolo! Allo stesso modo anche i bookmaker, che siano italiani o stranieri, devono rispettare determinate regole per poter operare.

In Italia, le società del settore devono richiedere una licenza a operare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ex AAMS. Dunque quando scegli di scommettere assicurati che il sito abbia il numero di licenza ADM esposto, ne va della tua sicurezza.

Ad ogni modo, esistono su internet numerosi siti che ti possono aiutare nella scelta di un bookmaker affidabile e che presenti anche delle offerte interessanti come i bonus di benvenuto. Questi siti web possono essere particolarmente utili proprio perché, aggregando l’offerta dei migliori bookmaker legali possono mostrarti in un colpo d’occhio le proposte di molte piattaforme.

Foto: Pixabay

Occhio all’usabilità e alla sicurezza

L’esperienza di gioco conta molto quando si sceglie il giusto bookmaker, italiano o straniero che sia. Imbattersi in una piattaforma poco attraente a livello estetico o difficile da navigare, non invita certo a scommettere.

Quindi è importante, prima di registrarsi, navigare il sito e verificare che tutto ciò di cui hai bisogno sia alla portata e facilmente accessibile. Gli sport su cui puoi scommettere, ad esempio, devono essere subito leggibili dalla pagina iniziale. Se sono presenti altre sezioni di gioco, questo deve essere evidente da subito.

Non bisogna inoltre dimenticare che un buon bookmaker online oggi dovrebbe essere in grado di offrire anche una app scaricabile su cellulare Android e su dispositivi con sistema operativo iOS (ovvero gli iPhone). La nostra vita è molto “mobile” e anche le società di scommesse sportive si sono adeguate per seguire gli appassionati e consentirgli di divertirsi ovunque si trovino. La app del bookmaker deve essere fruibile proprio come il sito web, quello che in inglese si chiamerebbe: un’esperienza “user friendly”.

Accanto all’usabilità, è fondamentale accertarsi che il bookmaker tenga in seria considerazione la sicurezza informatica dei dati degli utenti e delle risorse finanziarie lì depositate. Da questo punto di vista un bookmaker con licenza ADM offre già un certo grado di sicurezza.

Ricapitolando. Il bookmaker online va scelto tra quelli con licenza ADM, che hanno cura della tua riservatezza e sicurezza mentre giochi e offrono una vasta gamma di sport su cui scommettere con una grafica accattivante e allo stesso tempo a portata di pollice.