Il derby tra Milan e Inter si sta avvicinando e tale partita potrebbe decretare la vittoria del 20° scudetto per i nerazzurri, se questi ultimi dovessero vincere. Una vittoria dello scudetto dell’Inter nel derby avrebbe una certa risonanza a Milano e non solo.

Infatti, andare a vincere lo scudetto della seconda stella nel derby sarebbe un trionfo per l’Inter, tenendo conto del fatto che si giocherà in casa del Milan.

Tuttavia, questo derby sarà importante anche per i rossoneri, che hanno il dovere di provare a fermare i cugini dell’altra sponda del Naviglio e impedire a questi ultimi di festeggiare il 20° scudetto in casa sua. E poi una vittoria del Milan nel derby potrebbe dare un’idea anche sul futuro della squadra.

Con ogni probabilità, il Milan si qualificherà per la prossima Champions League. L’anno prossimo, i rossoneri non dovranno ripetere la figura barbina di quest’anno, con l’eliminazione dalla Champions League, nella fase a gironi. Anche se il Milan è finito in Europa League, che è sempre meglio di niente, per i rossoneri è una mezza sconfitta.

Sarà un derby determinante anche per l’allenatore rossonero Stefano Pioli. In caso di sconfitta (soprattutto, con un passivo pesante come il risultato del derby di andata) le possibilità di rivedere il tecnico parmigiano seduto sulla panchina del Milan il prossimo anno sarebbero molto poche.

Ricordo un derby della stagione 2000-2001, nel quale il Milan stravinse con un risultato di 6 a 0, stracciò l’Inter e determinò di fatto la fine della permanenza del tecnico Marco Tardelli sulla panchina nerazzurra. Tra l’altro, l’Inter giocava in casa.

Da milanista, spero che non si ripeta quanto accaduto in quella partita a parti invertite, con il Milan stracciato in casa dai nerazzurri. Bisognerà vedere come arriveranno le squadre al derby. L’Inter non avrà partite infrasettimanali. Il Milan, invece, dovrà affrontare la Roma allo Stadio Olimpico per l’Europa League e non sarà facile, alla luce del risultato della partita di andata a Milano.

L’Inter è favorita sulla carta, ma il derby non è una partita come le altre e capita che chi è sfavorito possa fare uno sgambetto ai suoi avversari.

L’Inter giocherà per la seconda stella e il Milan dovrà fare di tutto per guastare la festa ai cugini. Del resto, spesso e volentieri, non si parla di “parenti serpenti”? Allora, il Milan renda onore a tale detto.