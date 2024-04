“Sto per andare in Argentina e Paraguay, dove ho già fissato incontro con le autorità locali – , spiega l’assessore al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso a Libero – l’obiettivo è quello di far arrivare entro la fine del 2024 tra i 400 e i 500 infermieri stranieri”.

Per quanto riguarda i medici, invece, ci si rivolgerà al Nord America, si legge ancora sul quotidiano: “A Luglio andrò a Washington col presidente Fontana, dove grazie all’ambasciata è già stato organizzato un incontro con 200 medici italiani che lavorano negli Usa. Vorremmo stimolare gli italiani andati all’estero a rientrare”.

E ancora: “L’obiettivo è far sì che il nostro sistema sia attrattivo, affinché i colleghi tornino in Italia e, in particolare, in Lombardia, dove si trova quasi la metà degli Irccs italiani. Purtroppo – spiega Bertolaso a Libero – come sappiamo il blocco delle assunzioni negli anni ha provocato un mancato turnover che si riflette nelle carenze attuali”.