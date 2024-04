“Sbarca a Miami e, per la prima volta in assoluto in un terminal crociere, il sistema di smistamento bagagli realizzato con la tecnologia cross-belt di Leonardo, solitamente utilizzato nel settore aeroportuale”. Lo si legge sul Sole 24 Ore.

“Msc Crociere, infatti, ha scelto l’impianto del gruppo guidato da Roberto Cingolani per ottimizzare le operazioni logistiche e di movimentazione dei bagagli all’interno del suo terminal in costruzione nella città della Florida, che sarà il più grande degli Stati Uniti e tra i principali al mondo.

Leonardo, dunque, collaborerà con Fincantieri Infrastructure, che sta realizzando l’opera, per fornire il sistema avanzato di gestione dei colli dei passeggeri, la cui consegna è prevista per ottobre 2024″.