Il MAIE (Movimento Associativo Italiani all’Estero) continua la sua espansione nella Repubblica Dominicana con la recente nomina di Leonardo Perozo come Coordinatore dei Progetti. La scelta è stata fortemente voluta dal Coordinatore dei Caraibi, Massimiliano Atrigna, con l’importante avallo del vicepresidente del MAIE, Vincenzo Odoguardi, confermando lo sviluppo continuo del movimento nella regione. E’ quanto si legge in una nota del Movimento.

Leonardo Perozo, professionista con una lunga carriera nella gestione finanziaria e bancaria, nonché esperto nella valutazione aziendale e nella pianificazione strategica, contribuirà con la sua esperienza a potenziare ulteriormente il ruolo del MAIE in Repubblica Dominicana.

Il suo curriculum parla di competenze elevate, con esperienze accademiche e consulenze nel settore pubblico e privato, sia a livello nazionale che internazionale.

Questa nomina arriva in un momento cruciale per il MAIE nella regione, che giorno dopo giorno consolida la sua presenza, ampliando la sua rete e coinvolgendo sempre più la comunità italiana residente all’estero. Grazie allo sforzo continuo di figure chiave come Vincenzo Odoguardi e Massimiliano Atrigna, il MAIE sta costruendo una piattaforma solida, capace di offrire opportunità e supporto agli italiani nel mondo.

La nomina di Leonardo rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento del MAIE nella regione caraibica. Sotto la guida di Vincenzo Odoguardi, il movimento ha visto una crescita significativa, con nuove iniziative e progetti che hanno coinvolto la comunità italiana locale. L’impegno del MAIE si estende ben oltre la rappresentanza politica, diventando un punto di riferimento per gli italiani residenti all’estero, attraverso attività culturali, economiche e sociali che rafforzano il legame con l’Italia.

La nuova squadra coordinata si concentrerà su progetti innovativi che favoriranno lo sviluppo della comunità e la promozione degli interessi italiani nella Repubblica Dominicana. Questo rappresenta un nuovo capitolo nella continua crescita del MAIE, che giorno dopo giorno rafforza il suo ruolo a livello internazionale.

Con questa nomina, il MAIE dimostra ancora una volta di saper attrarre figure di alto profilo, capaci di guidare con competenza e visione il futuro del movimento. Il contributo di Leonardo Perozo sarà determinante per il successo dei progetti futuri e per il consolidamento del MAIE come punto di riferimento per gli italiani in Repubblica Dominicana.