La nostra economia parte dall’agricoltura, il settore primario. La gente si nutre dei prodotti della terra, i quali sono trasformati dalle industrie. Purtroppo, l’agricoltura è minacciata da certe politiche europee, come quelle che prevedono dei pagamenti per gli agricoltori che non coltiveranno i terreni in nome del “ripristino” del territorio.

Si tratta della solita politica “green”, una politica folle che non tiene conto delle persone in nome di un’ideologia.

L’agricoltura deve essere difesa. Essa crea ricchezza e dà da mangiare alla gente. Noi abbiamo prodotti agroalimentari di qualità. Non pensiamo solo al Parmigiano-Reggiano o al Pecorino romano. Pensiamo anche ai vari oli d’oliva o a prodotti di nicchia come le mele campanine mantovane.

L’agricoltura crea economia. Pensiamo ai piccoli agricoltori che fanno un lavoro importante nel garantire i prodotti. Ora la tendenza sembra quella di favorire i grandi gruppi e le multinazionali. Così facendo, si mandano sulla strada delle famiglie per favorire gli affari dei soliti noti. Questo non è accettabile.