Il quotidiano Domani punta il dito contro la pianista Beatrice Venezi: per lei una consulenza da parte del ministro degli Esteri Antonio Tajani, titola il giornale.

“Se la consulenza del Mic da 30mila euro è nota, Domani ha trovato altre parcelle a suo favore. Il Maeci le ha girato oltre 6mila euro, più altri 33mila ancora tramite l’istituto italiano in Argentina”, scrive.

Tajani da parte sua nega tutto: “Non c’è nessuna consulenza di Beatrice Venezi, la stimo come musicista ma non ha mai avuto una consulenza con me. Ha fatto qualche concerto negli Istituti italiani di Cultura, all’estero”.

Così il titolare della Farnesina ai microfoni di AntennaSud, lasciando Palazzo dei Gruppi della Camera commentando la presunta consulenza che avrebbe fornito alla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi: “I nomi dei miei consulenti sono pubblici”, ha aggiunto il segretario di Forza Italia.