“Oggi Ursula von Der Leyen ha annunciato la nuova squadra di Governo. Tutti i media italiani sono concentrati su Fitto. E io auguro di cuore buon lavoro a Raffaele: è un avversario politico ma siamo stati tra i primi a difenderlo dagli attacchi ideologici, sia in Italia che all’estero. Dobbiamo e vogliamo fare il tifo per lui nell’interesse dell’Italia e dell’Europa. Tuttavia il tema non è semplicemente Fitto. Il tema è che o la Commissione cambia passo o l’Europa finisce nel dirupo”. Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua enews.

“Draghi lo ha detto chiaramente, ma mi pare che non sia così evidente agli addetti ai lavori – aggiunge – La Commissione VDL2 dovrà fare meglio della Commissione VDL1, dicono tutti. Per forza: fare peggio del primo mandato della Von Der Leyen è tecnicamente impossibile.

Ho detto in tutte le salse quello che pensavo della leadership di Ursula in questi anni: abbiamo creato le condizioni per il suicidio economico dell’Europa e continuiamo a fischiettare. Ora: o si cambia o siamo spacciati.

Dunque la notizia di oggi non è la nomina del Commissario italiano (auguri!) o francese o spagnolo. La notizia di oggi è che dopo anni di immobilismo l’Europa si gioca il tutto per tutto. Saremo all’altezza di questa sfida?”.