Nella nostra lingua sono sempre più presenti vocaboli anglosassoni. Ora, non sarebbe il caso di porre un freno a tutto questo? Sia chiaro, non ci deve essere un pregiudizio verso la lingua inglese. Però sarebbe corretto anche usare vocaboli italiani quando si può evitare di usare gli anglicismi.

Per esempio, anziché dire: “Happy hour” non sarebbe meglio dire: “Aperitivo“? Anziché dire: “Sandwich” non sarebbe meglio dire: “Tramezzino”? Va bene essere aperti al mondo e creare dialogo. Va bene creare connessioni con gli altri e cercare di avvicinarsi a loro. Non dobbiamo fare come i francesi, i quali peccano di eccessivo sciovinismo. Però non si deve neppure esagerare con l’esterofilia.

Oggi si sta facendo un abuso degli anglicismi. La nostra lingua rappresenta la nostra identità. Sarebbe bene usare di più i termini nostrani.

La lingua italiana ha una grande musicalità, oltre ad avere una grande storia: difendiamola.

Gli italiani all’estero vogliono continuare a parlare italiano. Anche per questo motivo dobbiamo difendere e promuovere la lingua italiana anche nel mondo.