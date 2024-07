Ricardo Merlo continua a sorprendere tutti. Pur non essendo in Parlamento durante questa legislatura, perché l’ultima volta ha scelto di non candidarsi, resta inevitabilmente tra i protagonisti del mondo degli italiani all’estero.

In America Latina poi, Merlo è un vero punto di riferimento dell’italianitá, con i suoi canali social seguiti ormai da circa 150mila persone. Essere “postato” sulla rete del senador é ormai diventato un desiderio di tanti.

L’ultima novità è che l’ex Sottosegretario agli Esteri del governo italiano è stato nominato nuovo Direttore Generale della Diplomatura en Estudios de Instituciones Italianas en Argentina organizzato dal Centro Italoargentino de Altos Estudios (CIAAE) dell’Università di Buenos Aires, Università statale tra le più prestigiose dell’America Latina.

Alla “diplomatura” diretta da Merlo parteciperanno l’On. Fabio Porta, deputato Pd eletto proprio in Sud America e sociologo, il Sen. Mario Borghese – anch’egli eletto in Sud America e residente a Cordoba -, il diplomatico Antonio Puggioni e il dott. Dario Signorini, presidente del Comites di Buenos Aires, oltre a eminenti personalità del mondo accademico, culturale e diplomatico.

Questa importante nomina conferma quanto Merlo abbia seminato bene nel corso degli ultimi vent’anni: oggi, continua a raccogliere i frutti del proprio lavoro. La partecipazione di Porta, poi, dimostra il pluralismo della visione di Merlo e potenzia una diplomatura che si svolgerà in una delle Università più prestigiose al mondo.

