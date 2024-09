L’Ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi ha partecipato all’inaugurazione dell’esposizione, presso il patio iberico del Museo Archeologico Nazionale di Madrid (MAN), della scultura megalitica nota come “Il Pugilatore”, proveniente dal Museo di Cabras (Oristano).

La scultura, facente parte del complesso scultoreo dei cosiddetti “i Giganti di Mont’e Prama”, raffigura un imponente pugilatore, successivamente denominato “Manneddu”, che si stima appartenga all’antica civiltà nuragica presente in Sardegna tra il 900 e 750 a. C. Il Pugilatore sarà esposto, per la prima volta in Spagna, fino al 12 gennaio 2025.

L’Ambasciatore Buccino ha espresso grande soddisfazione e orgoglio per l’arrivo del Pugilatore a Madrid, opera in precedenza esposta, tra l’altro, al Metropolitan Museum di New York. Inoltre, ha sottolineato come questo scambio “sia simbolo della rilevanza dei legami culturali che uniscono Italia e Spagna” e ha ringraziato le autorità spagnole per la calorosa accoglienza riservata alla scultura.

All’inaugurazione della mostra hanno partecipato il direttore generale del Patrimonio Culturale e Belle Arti del Ministero della Cultura, Isaac Sastre, la direttrice del MAN, Isabel Izquierdo Peraile, il presidente della Fondazione Mont’e Prama, Anthony Muroni, e la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, Marialuisa Pappalardo.

A margine dell’evento sono state organizzate, dal 17 al 20 settembre, attività educative, visite tematiche guidate, workshop, conferenze di esperti del settore e un concerto di musica sarda.