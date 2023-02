SAN VALENTINO | 7 italiani su 10 vanno a caccia degli ex

Per la stragrande maggioranza (85%) del campione rappresentativo dell’intera popolazione, San Valentino è il momento in cui si festeggia l’amore in tutte le sue forme e non solo quello di coppia. Aumentano le scappatelle con gli “ex”

Quest’anno a San Valentino la tendenza è quella del «sex revival» con gli “ex”: è quanto emerge da un duplice sondaggio – dapprima sull’intera popolazione e poi sugli iscritti al sito – condotto da Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più affidabile dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, per indagare sul “sentiment” degli italiani in relazione alla Festa degli Innamorati.

Per la stragrande maggioranza (85%) del campione rappresentativo dell’intera popolazione, San Valentino è il momento in cui si festeggia l’amore in tutte le sue forme e non solo quello di coppia. Le percentuali emergono da un campione di mille donne e mille uomini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni distribuiti in tutte le regioni d’Italia, intervistati a cavallo tra gennaio e febbraio 2023.

Sempre secondo il campione rappresentativo dell’intera popolazione, a fare un regalo al partner sarà il 66% degli italiani, ma la percentuale sale clamorosamente calcolando quante persone – tra coloro che dicono di avere una relazione parallela – compreranno un regalo per l’amante: l’81% dei fedifraghi.

Incontri-ExtraConiugali.com ha poi condotto un approfondimento sui fedifraghi interpellando nello stesso lasso temporale, nel medesimo range di età (tra i 18 ed i 65 anni) e con la medesima distribuzione geografica un campione di mille donne e mille uomini iscritti al portale.

In questo particolare segmento di indagine, il 69% delle donne ed il 74% degli uomini sostengono che è proprio la Festa degli Innamorati a fare aumentare il desiderio di tradire.

Con chi? Secondo quanto ha potuto rilevare Incontri-ExtraConiugali.com, il 48% delle donne ed il 57% degli uomini opterà per il «sex revival», scegliendo l’ex per tradire. «Una “trappola” che implica molti rischi e che non fa bene a nessuno» mette in guardia Alex Fantini.

Insomma, il rischio di un “tradimento da San Valentino” questa volta è altissimo: i rapporti di un tempo con la fidanzatina del liceo o dell’università o con il capo ufficio del primo lavoro che si è avuto non si spengono mai del tutto e quest’anno si ripresenteranno più forti che mai.

«Le scappatelle con gli ex partner tendono a ripresentarsi con una grandissima frequenza e non si tratta di un normale “affaire” ma di una situazione che tende a reiterarsi nel tempo e che, anzi, si rafforza di volta in volta con il trascorrere degli anni» sostiene il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

«Questi tradimenti – prosegue Alex Fantini – sono quindi così intensi e profondi che tendono ad essere scoperti e possono compromettere l’equilibrio non solo a livello di coppia ma anche quello individuale».