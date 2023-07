SAN CANDIDO | Babymoon nelle Dolomiti, una seconda luna di miele per i futuri genitori

La proposta "Babymoon – Mom and Dad to be" è la seconda luna di miele appositamente studiata dal Post Hotel – Tradition & Lifestyle per offrire ai futuri genitori una vacanza di lusso, benessere e momenti romantici in due prima dell’arrivo del bebè. Nel cuore di San Candido, circondato dall’aria pura e dai paesaggi suggestivi delle Dolomiti, l’hotel per soli adulti 4 stelle Superior garantisce servizi personalizzati ed ambienti eleganti che lo rendono il nido ideale per le coppie in attesa.

Nel centro di San Candido, il Post Hotel – Tradition & Lifestyle invita le coppie in dolce attesa a vivere una lussuosa seconda luna di miele in un’oasi di calma dove rilassarsi, riflettere e creare preziosi ricordi prima del lieto evento. Il pacchetto personalizzato “Babymoon” si focalizza sul benessere individuale e di coppia, con momenti romantici e trattamenti su misura per la futura mamma e il futuro papà. Un’esperienza arricchita dall’ambiente lussuoso del Post Hotel, con i suoi spazi raffinati recentemente ristrutturati e un’offerta wellness di altissimo livello.

Babymoon – Mom and Dad to be

Dal primo di giugno fino al 10 di ottobre, per soggiorni a partire da due notti, le coppie in attesa possono scegliere di coccolarsi con il “Babymoon” e tutti i servizi e i comfort pensati appositamente per loro. L’attenzione speciale inizia già dall’arrivo in camera, dove l’accoglienza è data da piccoli gesti premurosi: un libro dei nomi da sfogliare, un cesto di frutta fresca per rigenerarsi e un cuscino per l’allattamento che garantisce un sonno sereno per la futura mamma. Per godersi appieno le ultime serate in coppia, l’hotel propone un romantico aperitivo con mocktail esclusivi, da gustare comodamente in camera o negli spazi di design, come il P-Lounge o il nuovo Secret Garden, un giardino all’inglese dall’atmosfera da mille e una notte che si collega alla Post Spa dove l’esperienza benessere “Babymoon” prosegue con trattamenti studiati per garantire il massimo relax e benessere psicofisico a entrambi i futuri genitori. Per lei, un delicato massaggio che si concentra sulle gambe, i piedi, il collo e il viso, oltre ad una pedicure. Per lui, un massaggio decontratturante per alleviare i muscoli affaticati, ideale dopo una sessione energizzante nella sala fitness con attrezzature Technogym. Anche la futura mamma può godersi allenamenti a bassa intensità nelle acque della piscina interna che regalano una sensazione di leggerezza assoluta. Per un piacevole risveglio dei sensi con l’aria fresca di montagna, all’ultimo piano il Post Hotel dispone di un terrazzo panoramico con vista a 360 gradi su San Candido e le Dolomiti di Sesto.

Beauty prenatale: trattamenti “In love with my baby”

Per coloro che desiderano vivere appieno il benessere durante la gravidanza e concedersi qualche coccola di bellezza, la Post Spa propone il programma “In love with my baby”, concepito per le future mamme tra il terzo e il settimo mese di gestazione. Per un momento di relax e nutrimento dedicato alle esigenze personali specifiche della pelle, il trattamento viso “Face-Treatment for you” dona una carnagione radiosa e sana. Il massaggio linfodrenante, invece, fornisce un sollievo immediato alle gambe stanche e gonfie e promuove una circolazione sana e una sensazione di leggerezza. Infine, il delicato massaggio rilassante “Happy Baby” si prende cura con dolcezza delle piccole tensioni fisiche che possono manifestarsi durante la gravidanza.

I Post Dolomiti Resorts, guidati dalla cura della Famiglia Wachtler, offrono esperienze di lusso personalizzate per tutti i momenti più importanti della vita. Oltre al babymoon, il Post Hotel propone alle coppie di neo sposi il pacchetto per la luna di miele; dopo l’arrivo del bebè, la prima vacanza per tre può essere vissuta nel vicino villaggio alpino Post Alpina – Family Mountain Chalets a Versciaco, membro del gruppo Familienhotels Südtirol.