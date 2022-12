Ron DeSantis sarà il prossimo candidato alle elezioni presidenziali americane?

Ma l'ex-presidente Donald Trump non ci sta. Egli si vuole ricandidare alla Casa Bianca e scalpita. Ha un conto personale da risolvere

Le elezioni di mitdterm che si sono tenute negli USA sono state caratterizzate da luci ed ombre per il Grand Old Party, il Partito Repubblicano. I sondaggi lo davano in netto vantaggio e invece ha vinto con un vantaggio risicato alla Camera dei Rappresentanti, mentre il Senato rimane sotto il controllo dei democratici.

Questo dovrà indurre ad una riflessione interna coloro che militano nel partito.

Qualcuno imputa all’ex-presidente Donald Trump la responsabilità di questa “vittoria mutilata”. Anzi, si parla di una sconfitta del trumpismo e di una vittoria dell’attuale inquilino della Casa Bianca Joe Biden.

Tra le “luci” vi è stata senza alcun dubbio la vittoria di Ron DeSantis che è stato confermato a furor di popolo come governatore della Florida. DeSantis ha vinto anche grazie al voto delle minoranze, come i latinoamericani. Per qualcuno, potrebbe essere lui il prossimo candidato alla presidenza degli Stati Uniti d’America alle elezioni del 2024.

L’ex-presidente Donald Trump non ci sta. Egli si vuole ricandidare alla Casa Bianca e scalpita. Ha un conto personale da risolvere. Dunque, potrebbe esserci uno scontro tra Trump e DeSantis alle elezioni primarie? Se una cosa del genere accadesse, quali potrebbero essere gli effetti sulle elezioni presidenziali? Per esempio, se Trump ricevesse la nomination per le elezioni presidenziali, cosa potrebbe fare DeSantis? Cosa potrebbe accadere se si verificasse il risultato opposto?

Vi è anche un sospetto: si starebbe “gonfiando” DeSantis per spaccare i repubblicani e favorire così un Democratic Party che altrimenti avrebbe grosse difficoltà. Quello che accadrà sarà tutto da verificare.