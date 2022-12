ARGENTINA CAMPIONE DEL MONDO | “Per noi argentini all’estero è ancora più bello”

Victor Fabbrini, cittadino argentino in Italia, domenica scorsa era tra tanti tifosi, in piazza Duomo a Milano, a seguire la finalissima del mondiale di calcio Argentina-Francia.

Intervistato da L’Eco di Bergamo, spiega: “Per noi argentini in giro per il mondo è ancora più bello. Siamo lontani dalla nostra terra, ma ci siamo uniti, abbiamo atteso tanti anni questo momento. Ed è arrivato proprio quando nel nostro Paese c’è tanta crisi sociale. È un momento di sollievo e riscatto per tutti”.

Quella di Victor è una storia di emigrazione dall’Italia all’Argentina che ora si ripete al contrario. Lui in Sudamerica era meccanico, mentre nello Stivale, a San Giovanni Bianco, ha trovato lavoro come trasfertista nell’azienda Effegi.