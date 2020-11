ROMANIA | Italiani all’estero, Giosuè Scognamiglio coordinatore MAIE a Timisoara

Nominato dal coordinatore nazionale del MAIE in Romania, Enzo Moderno. Il neo coordinatore: “Entro nella grande famiglia del MAIE per essere di supporto al Movimento Associativo Italiani all’Estero in Romania, per contribuire a promuovere anche nella città di Timisoara il Sistema Italia”

Continua a crescere senza sosta il MAIE Europa, coordinato da Ricky Filosa. Grande lavoro portato avanti in Romania dal coordinatore nazionale del MAIE, Vincenzo Moderno, che ha nominato oggi Giosuè Scognamiglio coordinatore MAIE a Timisoara.

Scognamiglio, 42 anni, è uno chef affermato che per anni ha lavorato per i migliori ristoranti del Friuli Venezia Giulia. Dal 2004 è proprietario e cuoco del ristorante L’Osterietta, a Timisoara naturalmente.

“Sono molto grato a Vincenzo Moderno per la proposta, entro nella grande famiglia del MAIE per essere di supporto al Movimento Associativo Italiani all’Estero in Romania, per contribuire a promuovere anche nella città di Timisoara il Sistema Italia”, commenta il neo coordinatore, che aggiunge: “Credo di poter dare un significativo sostegno, con l’obiettivo di essere vicini come MAIE alla comunità qui residente, pronto a rispondere alle esigenze e alle richieste dei nostri connazionali”.

Soddisfatto Ricky Filosa: “Vincenzo Moderno, che ha sposato in pieno i principi del nostro Movimento, sta dimostrando con i fatti di essere capace di costruire un network MAIE forte e organizzato nella sua Romania. Lo ringrazio, così come ringrazio Giosuè Scognamiglio per avere deciso di rappresentare il MAIE in una importante città come quella di Timisoara. A lui auguro buon lavoro – conclude Filosa – nell’interesse della comunità italiana ivi residente”.